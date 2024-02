Torino, Juric netto sulla spia mandata a Trigoria. Poi mastica amaro

Ivan Juric commenta in conferenza l’ennesima sconfitta del Torino contro la Roma dopo una buona partita decisa però da un super Dybala

Il Torino incappa nella seconda sconfitta di fila contro una romana. All’Olimpico finisce 3-2 per i giallorossi anche e soprattutto per colpa di un fenomenale Paulo Dybala, autore di una tripletta. Il sogno europeo si allontana per i granata di Ivan Juric.

Il tecnico croato torna a parlare in conferenza stampa dopo il ko contro la Roma e una vigilia che ha visto la spy story con un collaboratore di Juric a osservare furtivamente la rifinitura giallorossa a Trigoria: “Prima devo vedere cosa è successo, ora non ho niente da rispondere. Differenze tra Mourinho e De Rossi? Oggi ha cambiato modulo giocando 3-5-2 con Pellegrini più attaccante, non vedo grandissime differenze. Vorrei parlare della mia squadra. Ci esprimiamo a livelli alti, ci manca l’incastro giusto nel vincere queste gare. Magari domini per larghi tratti, poi magari sbagliamo o i portieri sono bravi. Oggi abbiamo regalato delle situazioni che potevamo gestire. Il rigore lo abbiamo regalato su una situazione non di pericolo. Siamo partiti benissimo nel secondo tempo, poi arriva un signore che da 30 metri la schiaffeggia dentro. È il potere delle grandi squadre che hanno i campioni”.

Decisivo sicuramente è stato l’errore di Sazonov sul rigore: “Ha fatto una buona gara togliendo quel rigore. Dobbiamo passare per un periodo in cui si sbaglia, ma nel complesso mi ha ben impressionato. Zapata ha fatto un’ottima gara, ha una continuità pazzesca. Siamo contenti di lui, ha fatto tante cose posirive oltre al gol. Poi ci sono i valori dei difensori della Roma”.

Che obiettivi ha ora il Torino? “Non dobbiamo perdere fiducia e continuare così, credendo di poter fare filotto. Siamo molto pochi, ma dobbiamo spingere al massimo e continuare così, migliorare i passaggi negli ultimi metri. Recupereremo Buongiorno, dovremo fare più punti possibile”.