Il Milan brilla, ma non vince con l’Atalanta: “Ecco quando si decide il destino di Pioli”

Il Milan di Stefano Pioli, tecnico rossonero, non è riuscito ad andare oltre il pareggio nella sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: andiamo a vedere le reazioni social alla sfida del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli continua a non vincere nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri infatti, con il pareggio interno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno perso ulteriore terreno nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente prima in classifica in Serie A, e perdurato una striscia di astinenza dalla vittoria iniziata con il tonfo in trasferta a Monza della scorsa domenica.

Non è una stagione particolarmente positiva dunque per il Milan di Stefano Pioli che sta cercando in tutti i modi di dare un senso ad un’annata che prometteva in maniera decisamente diversa nell’ultima estate di calciomercato. Ora però bisogna fare di necessità virtù e affrontare una seconda parte di stagione che vedrà il Diavolo cercare di arrivare fino in fondo in Europa League e blindare il posto nella prossima fase a gironi di Champions League.

Il Milan continua a non vincere: le reazioni social

Sui social in molti hanno reagito alla situazione del Milan di Stefano Pioli. A partire da chi ha dato dei meriti al tecnico parmigiano: “Dal punto di vista tattico, magari per i motivi sbagliati, Pioli ieri per me ha imbroccato una soluzione giusta (che aveva già proposto col Napoli 1 anno fa) con Bennacer più alto e Loftus da mezzala anziché seconda punta“. Qualcun altro invece se l’è presa con l’arbitraggio: “A mente fredda, il rigore era un mezzo rigore, che assegni o meno in base a come vuoi indirizzare la partita. I gialli a Pioli e Leao sono malafede e protagonismo. La cosa sconcertante però è che la squadra non protesta mai. Subisce a testa bassa“.

Un po’ di complottismo, ma anche un’analisi, quella di Giuseppe Pastore, giornalista molto vicino al mondo Milan: “Esattamente come il tracollo di Monza, anche la bella (e per certi versi inattesa) prova contro l’Atalanta ormai lascia il tempo che trova nell’economia della stagione. Il destino di Pioli e il senso della stagione si decideranno di giovedì, e non di domenica“.

VEDIAMO I TWEET

Parere sul #Milan: esattamente come il tracollo di Monza, anche la bella (e per certi versi inattesa) prova contro l'Atalanta ormai lascia il tempo che trova nell'economia della stagione. Il destino di Pioli e il senso della stagione si decideranno di giovedì, e non di domenica. — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 26, 2024

A mente fredda, il rigore era un mezzo rigore, che assegni o meno in base a come vuoi indirizzare la partita. I gialli a Pioli e Leao sono malafede e protagonismo. La cosa sconcertante però è che la squadra non protesta mai. Subisce a testa bassa. Forse perché finiremmo in 7 noi — Il cartello di Carbonolo (@lorenzo_carresi) February 26, 2024

Dal punto di vista tattico, magari per i motivi sbagliati, Pioli ieri per me ha imbroccato una soluzione giusta (che aveva già proposto col Napoli 1 anno fa) con Bennacer più alto e Loftus da mezzala anziché seconda punta. Per me questo crea un equilibrio maggiore, benna rientra — Michelangelo (@Mick3439) February 26, 2024