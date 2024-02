DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lazio: segui la cronaca LIVE

Sarà Fiorentina-Lazio a chiudere il palinsesto della ventiseiesima giornata di Serie A, Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

La vittoria nel recupero della ventunesima giornata contro il Torino ha dato una boccata d’ossigeno importante alla Lazio che, grazie al pareggio dell’Atalanta contro il Milan, spera di avvicinarsi ancora di più alla zona Champions League. Nella gara di chiusura del ventiseiesimo turno di campionato, i biancocelesti faranno visita alla Fiorentina.

Protagonisti di un 2024 da dimenticare con una sola vittoria, quattro sconfitte e due pareggi messi a referto, i Viola sperano in un acuto contro una big per rilanciare le proprie ambizioni europee. Nel mirino della critica per la fase difensiva della squadra, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno ancora a lungo di Kouame, alle prese con la malaria. In casa capitolina, Maurizio Sarri non potrà contare su Gila.

Sempre tra i migliori in campo, il difensore spagnolo è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione subita per doppia ammonizione contro il Toro. Il tecnico capitonlino può tuttaiva contare su uno score a dir poco invidiabile al Franchi, espugnato nelle due prime stagioni romane per 3-0 e per 4-0. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayodè, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltràn. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: