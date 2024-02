Altre violazioni al Fair Play Finanziario: “Mercato bloccato”

Nuovo attacco contro i debiti del club, il dirigente sbotta: “Dovrebbero dargli una multa o bloccargli il mercato”

Club indebitati e club che riescono a tenere i conti a posto, questo dualismo si sta inasprendo nel calcio di oggi. Da una parte ci sono società che, anche attraverso l’indebitamento, riescono a trovare risultati importanti sul rettangolo verde e dall’altra ci sono club che rinunciano ad una maggiore competitività per stare dentro ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

In Italia è Rocco Commisso a scagliarsi contro ai club indebitati con maggiore frequenza: l’ultimo episodio è stato venerdì all’interno della lettera aperta ai tifosi della Fiorentina. Il riferimento alle concorrenti che gli stanno davanti in classifica con grandi debiti è stato piuttosto esplicito. Anche all’estero, però, la situazione non cambia e le accuse si tramutano anche in richieste dirette: la chiusura della possibilità di operare sul mercato.

Wyness attacca il Nottingham Forest: “Gli devono bloccare il mercato”

L’ex Executive Chief dell’Everton Keith Wyness ha attaccato in maniera durissima l’operato del Nottingham Forest: “Se fossi stato in carica avrei voluto una multa o il blocco del mercato. Io penso che sia questa la strada per affrontare questa situazione”.

Wyness ha continuato: “Cercherei in maniera veloce se si possano cambiare queste regole del Fair Play Finanziario e se possiamo entrare in una finestra di mercato maggiormente equa”. Insomma, anche in Inghilterra la situazione economica e finanziaria di molti club non è differente rispetto a quanto accade in Italia o in Spagna. Il momento del calcio europeo è delicato e un cambio di regole appare sempre più necessario.