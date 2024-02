Roma choc, beccata la spia: cacciato da Trigoria

Clamoroso quanto accaduto questo pomeriggio al centro sportivo della Roma, alla vigilia del match con il Torino

Dopo l’incredibile passaggio del turno in Europa League con il successo ai rigori contro il Feyenoord, la Roma si appresta a tornare in campionato per proseguire la propria rincorsa per la zona Champions League. La vittoria del Bologna lo scorso venerdì contro il Verona impone infatti ai giallorossi di non commettere passi falsi in vista della gara in programma domani alle 18.30 contro il Torino all’Olimpico.

Quella di oggi, però, non è stata una vigilia particolarmente tranquilla in casa Roma. A Trigoria, infatti, era presente un infiltrato che in gran segreto ha cercato di ‘rubare’ quante più indicazioni possibili dai giallorossi per la sfida di domani. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, le forze dell’ordine che svolgevano il loro quotidiano servizio nei pressi del centro sportivo del club romanista, hanno intercettato un membro dello staff di Ivan Juric appostato di nascosto ad osservare la seduta pomeridiana della formazione allenata da Daniele De Rossi.

Si tratta di Michele Orecchio, collaboratore granata beccato a spiare l’allenamento della Roma iniziato nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.00. Tra l’altro, non si tratta affatto della prima volta per un episodio di questo genere. Lo stesso Orecchio, infatti, era stato scoperto da Nuno Santos – ex collaboratore di José Mourinho – sempre nei pressi di Trigoria ad osservare con dispositivi di alta tecnologia il lavoro sul campo della Roma. In quel caso, era stato proprio il portoghese ad inveire verbalmente contro il granata prima di allontanarlo da Trigoria.