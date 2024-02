PAGELLE E TABELLINO di Lecce-Inter 0-4: Sanchez generoso, Touba un disastro

Voti, top e flop di Calciomercato.it ai protagonisti della sfida andata in scena al Via del Mare e valevole per la 26esima giornata di Serie A

LECCE

Falcone 6,5

Gendrey 4

Baschirotto 4,5

Touba 4 (58′ Gonzalez 4)

Gallo 4

Blin 4,5

Ramadani 4 (78′ Berisha s.v.)

Rafia 5 (58′ Kaba 5)

Almqvist 5 (76′ Oudin s.v.)

Piccoli 5

Sansone 5 (58′ Banda 5)

All. D’Aversa 5

TOP Falcone – Si conferma un portiere di ottimo livello. Evita un passivo ben peggiore

FLOP Touba – Da un suo errore parte l’azione dello 0-1 dell’Inter, un gol che costringe subito il Lecce a rincorrere.

INTER

Audero 6

Bisseck 6,5

De Vrij 7

Carlos Augusto 6,5

Dumfries 6,5

Frattesi 7,5 (76′ Akinsanmiro s.v.)

Asllani 7 (55′ Barella 6,5)

Mkhitaryan 6,5 (64′ Klaassen s.v.)

Dimarco 6,5 (76′ Buchanan s.v.)

Sanchez 7,5

Lautaro Martinez 8 (64′ Arnautovic s.v.)

All. Inzaghi 7

TOP LAUTARO MARTINEZ – Implacabile sotto porta: cento e centouno in Serie A. L’argentino sempre più nella storia dell’Inter

FLOP (Nessuno)

Arbitro Doveri 6 / Baroni 6

TABELLINO

LECCE-INTER 0-4

15′ e 56′ Lautaro Martinez, 54′ Frattesi, 67′ De Vrij

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba (58′ Gonzalez), Gallo; Blin, Ramadani (78′ Berisha), Rafia (58′ Kaba); Almqvist (76′ Oudin), Piccoli, Sansone (58′ Banda). All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (76′ Akinsanmiro), Asllani (55′ Barella), Mkhitaryan (64′ Klaassen), Dimarco (76′ Buchanan); Sanchez, Lautaro (64′ Arnautovic). All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Sansone, Asllani, Mkhitaryan