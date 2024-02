“Napoli in gita scolastica”: Calzona non convince

Il Napoli non va oltre il pareggio a Cagliari e Calzona già non convince: la rabbia dei tifosi

La formazione partenopea pareggia e delude anche a Cagliari. Il Napoli ha sbloccato la partita valida per la 26a giornata con un colpo di testa di Osimhen, ma nel finale a decidere la sfida è Luvumbo Zito, che sfrutta un errore difensivo.

Tante critiche per la squadra di Francesco Calzona, alla prima in Serie A da allenatore del Napoli. Non un debutto facile a Cagliari, trasferta sempre ostica per gli azzurri. E in ogni caso, già quando gli undici partenopei erano riusciti a passare in vantaggio, sui social si misurava un clima di paura e timore nei confronti dei giocatori, di certo non brillanti.

Calzona inizia con un pareggio: Napoli al centro della bufera

L’atteggiamento del Napoli non è piaciuto ai tifosi azzurri, che su X si sono scatenati e hanno commentato passo passo lo sviluppo della gara. Qualcuno ha anche scritto che la squadra si è presentata alla Domus Arena con atteggiamento da “gita scolastica“.

Comunque finora si continua ad avere l’atteggiamento di chi va in gita scolastica!#CagliariNapoli — Anna Maria (@AnnaMariaDeFalc) February 25, 2024

Tanta l’amarezza dei supporter. Si chiede alla dirigenza di “accompagnare alla porta” gli eroi dello Scudetto e rivoluzionare la rosa.

Bisogna prendere i cosiddetti “eroi dello scudetto”, ringraziarli per averci fatto vincere lo scorso anno e accompagnarli TUTTI alla porta.

TUTTI, nessuno escluso.

Se non se ne vanno così, vanno cacciati a calci in culo.#CagliariNapoli — Raffo™ (@RaffoSarnataro) February 25, 2024



C’è chi preferisce addirittura non guardare più le gare del Napoli, sempre più in difficoltà e in crisi di risultati. Qualche supporter sottolinea di essere al punto di non ritorno.

HO I CONATI DI VOMITO. Giuro. Vicinissima a non guardare più una partita da qui a fine campionato. #CagliariNapoli — ~ Linú 3💙 ~ (@ArabaFenice1078) February 25, 2024



Nel mirino anche l’allenatore. Il problema, forse, non era Mazzarri. E quindi l’arrivo di Calzona non ha sortito gli effetti sperati: “Vittoria buttata”.