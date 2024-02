HIGHLIGHTS | Osimhen illude, Luvumbo gela il Napoli nel recupero

Osimhen non basta al Napoli: il Cagliari pareggia all’ultimo secondo grazie a Luvumbo. Disattenzione clamorosa di Juan Jesus

Il Napoli, reduce dal pareggio contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions, affrontava il Cagliari con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il punto nelle ultime due partite di campionato. Calzona, scelto per sostituire Mazzarri, cercava la svolta in una stagione decisamente complicata.

Partita importante anche per i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Non è stato un match bellissimo con i ragazzi di Ranieri ad aver preparato benissimo la sfida tra chiusura degli spazi, intensità e voglia di far male in ripartenza. Il Cagliari, per portare punti a casa, doveva essere perfetto senza sbagliare nulla.

L’errore è arrivato a metà secondo tempo con Augello che ha perso un pallone risultato letale: il Napoli infatti non ha perdonato con Osimhen autore del secondo gol consecutivo dopo quello realizzato in Champions League. I ragazzi di Calzona sono stati bravi a difendere il vantaggio sprecando anche l’occasione per chiudere il match con Politano.

Gol sbagliato, gol subito come recita la più antica legge del calcio: nei minuti di recupero, in piena zona Cagliari, ci ha pensato Luvumbo a realizzare la rete dell’uno a uno. L’attaccante dei rossoblù ha sfruttato il clamoroso errore di Juan Jesus. Passo falso pesante in ottica quarto posto nonostante i campioni d’Italia debbano recuperare una partita. Per il Cagliari invece è un punto prezioso a livello psicologico e importantissimo perché muove la classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 63, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce* 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno