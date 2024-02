HIGHLIGHTS | Inter, forza quattro: Lautaro fa 101 in Serie A

Prova di forza incredibile dell’Inter che, senza alcuni titolari, si impone quattro a zero contro il Lecce. Protagonista assoluto Lautaro

L’Inter affrontava nella ventiseiesima giornata di campionato il Lecce con l’obiettivo di prendersi altri tre punti e avvicinare ulteriormente uno scudetto sempre più in cassaforte. Inzaghi, contro una squadra alla ricerca di punti salvezza, ha deciso di fare dei cambi rispetto alla formazione titolare.

Il risultato non è cambiato e questo conferma quanto la rosa nerazzurra sia forte e ricca di alternative: un quattro a zero netto e senza storia con, grande protagonista, Lautaro Martinez. In assenza di Thuram ci ha pensato l’argentino a trascinare i suoi compagni con una doppietta che lo portano a quota ventidue in campionato ma soprattutto a centouno in Serie A.

Ora per i ragazzi di Inzaghi ci sarà il recupero contro l’Atalanta, altra sfida molto importante con i nerazzurri che ci arrivano nel miglior modo possibile sotto tutti i punti di vista. Brutta sconfitta invece per il Lecce: terza sconfitta consecutiva e necessità di cambiare passo, nelle prossime partite, per evitare brutte sorprese a livello di classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli* 37, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo*, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno