Gasperini, che frecciata al Milan in diretta: “Siamo in credito”

Post partita tra Milan e Atalanta con qualche polemica, le dichiarazioni dell’allenatore bergamasco Gasperini fanno discutere

Finisce in parità il match della domenica sera di campionato tra Milan e Atalanta. Un pari sofferto ma importante per i nerazzurri, in difficoltà come raramente li si era visti da un po’ di tempo a questa parte, per la grande prestazione del Milan. Di tutto questo è consapevole Gasperini, allenatore dei bergamaschi, che ha fatto i complimenti ai rossoneri, ma non ha risparmiato una stoccata ai rivali.

“Prendere gol in fretta di sicuro non mi ha fatto piacere, mi sono arrabbiato perché era una situazione su cui avevamo lavorato in settimana, sappiamo che il Milan è molto forte dal lato di Leao – ha spiegato a ‘DAZN’ – In generale hanno fatto una prestazione di alto livello, ci hanno messo molto in difficoltà e abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a portare via un punto importante. E’ stata di sicuro la gara più difficile per noi da diversi mesi a questa parte, ci auguriamo che le prossime gare siano diverse. Avremo tanti appuntamenti fondamentali e avremo bisogno di tutti”. Poi, dichiarazioni polemiche sull’episodio del rigore ricevuto a favore per fallo di Giroud: “Ci sono tanti rigori ‘da Var’, non sono mai stato favorevole a questo tipo di penalty, ma ormai sono entrati nell’uso comune. Col Milan, comunque, abbiamo un certo credito da smaltire (ride, ndr)”.