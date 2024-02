De Zerbi nuovo allenatore: Kvaratskhelia il primo acquisto

Condottiero della sorpresa Brighton, l’allenatore italiano Roberto De Zerbi si prepara alla nuova avventura e “chiama” Kvaratskhelia

Agli ottavi di finale di Europa League incontrerà la Roma di Daniele De Rossi, ma l’anno prossimo Roberto De Zerbi allenerà un’altra squadra ed è pronto a pescare rinforzi in Serie A.

Anche se totalmente concentrato sulla stagione in corso, Roberto De Zerbi non può essere certamente sordo alle tante voci che lo riguardano in vista della prossima stagione. Diversi i top club europei che – da tempo – hanno messo gli occhi sull’allenatore italiano che nel Belpaese ha allenato Foggia, Benevento e Sassuolo prima di lanciarsi nell’avventura in Premier League che lo ha consacrato come uno degli allenatori più bravi tra quelli emergenti.

Tra i club decisi a puntare sul tecnico di origini bresciane c’è il Barcellona che a fine stagione saluterà Xavi. Il profilo di De Zerbi, del resto, si sposerebbe alla perfezione con la filosofia del club catalano che però dovrà accontentare l’allenatore italiano sul mercato per assicurarsi il suo contributo in panchina. Il tecnico attualmente alla guida del Brighton, infatti, avrebbe avanzato già due richieste di mercato al club catalano.

De Zerbi al Barcellona: chiesto Kvaratskhelia e non solo

Il primo giocatore che De Zerbi avrebbe chiesto al Barcellona sarebbe Kvicha Kvaratskhelia: l’asso georgiano del Napoli è tra gli attaccanti più monitorati in Europa e potrebbe integrarsi alla perfezione nel sistema di gioco di De Zerbi in blaugrana.

Altro nome che De Zerbi avrebbe indicato alla dirigenza del club catalano sarebbe quello di Amadou Onana, centrocampista belga ma di origini senegalesi. Classe 2001, gioca in Inghilterra con la maglia dell’Everton e in questa stagione ha realizzato tre gol e un assist in ventisette partite giocate tra Premier League e coppe. L’anno prossimo potrebbe ritrovarsi a giocare al Barcellona, con De Zerbi in panchina e Kvaratskhelia in campo.