Sconfitta e contestazione: “Presidente deluso da giocatori e procuratori”

Un’altra sconfitta e ora il clima è infuocato: presidente sul piede di guerra verso calciatori e agenti

Un clima surreale dopo l’ennesima sconfitta: nuove valutazioni da parte della società e presidente infuriato.

Cola a picco la Salernitana, battuta anche dal Monza nell’anticipo della 26esima giornata di campionato. I gol di Maldini e Pessina hanno punito i granata nel loro momento migliore, condannando i campani all’ennesima sconfitta stagionale che ribadisce ulteriormente l’ultimo posto in classifica. Una situazione che ha spazientito i tifosi.

In molti hanno fischiato la squadra e c’è stato anche un lancio di torce e fumogeni in campo al termine della partita, quando alcuni calciatori si sono avvicinati alla Curva Sud Siberiano per scusarsi. Tra questi non c’era Boulaye Dia, fischiato al suo ingresso in campo e rientrato negli spogliatoi subito dopo la fine della partita. Una situazione ormai irreparabile: il terzo cambio tecnico che ha portato Fabio Liverani in panchina non ha prodotto i risultati sperati e la Salernitana sembra ormai destinata a un finale di stagione di grande sofferenza.

Salernitana, Iervolino su tutte le furie dopo il ko col Monza

Una situazione che – chiaramente – non piace neanche alla società. Lo ha confermato l’amministratore delegato Maurizio Milan, intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita con i brianzoli, sottolineando che “c’è grande delusione da parte nostra e della proprietà”.

La società, infatti, si attendeva “una reazione mentale più incisiva visti i risultati delle dirette avversarie” e invece “la squadra è scesa in campo floscia per i primi minuti”. Una sconfitta che arriva al termine di una “settimana in cui ci siamo messi in gioco tanto, specie la dirigenza“. Il riferimento è al vicepresidente Gianni Petrucci, presente anche al campo di allenamento.

L’ad Milan assicura: “Faremo delle riflessioni, sono già iniziate con il presidente, con cui ero costantemente in contatto dalla tribuna”. Nelle prossime ore la società proverà a capire “come proseguire con il lavoro della settimana” e in particolar modo “se serve il ritiro e proveremo tutti i mezzi per invertire la rotta”. Infine, Milan ha svelato che patron Iervolino “è molto deluso da giocatori, dalle promesse fatte, dai loro procuratori che avevano prospettato ben altra situazione”.