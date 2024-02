HIGHLIGHTS | Maldini-Pessina, il Monza passa a Salerno: granata sempre più ultimi

Il Monza vince in casa della Salernitana con Daniel Maldini e Pessina: brianzoli quasi salvi, campani sempre più nei guai all’ultimo posto

E’ un sabato di vittorie esterne pesantissime in Serie A. Dopo quella dell’Empoli in casa del Sassuolo, arriva quella del Monza in casa della Salernitana. 2-0 per gli uomini di Palladino siglato nel finale dai gol di Daniel Maldini e Pessina, secondo successo di fila che stabilizza la posizione dei brianzoli a metà classifica. Mentre per i campani è un colpo durissimo sulle residue speranze di salvezza.

Le sconfitte di Sassuolo e Verona danno ancora una chance ai granata, che vincendo potrebbero riavvicinare la zona salvezza. Ma il Monza parte fortissimo, colpendo un palo clamoroso con Djuric al secondo minuto e poi sfiorando ancora il gol con un miracolo di Ochoa su Izzo. Gli ospiti fanno la partita, anche se pian piano la Salernitana prova a riemergere e spaventa Di Gregorio con una staffilata da fuori di Kastanos, a lato di poco. Nella ripresa, altra occasione gigantesca per il Monza, ma ancora Ochoa è superlativo su Gagliardini. La Salernitana, però, risponde: occasione per Kastanos ispirato da Candreva, poi doppia prodezza di Di Gregorio su Tchaouna lanciato a rete. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Monza piazza, a poco dalla fine, il mortifero uno-due che decide la partita. Daniel Maldini, entrato nel secondo tempo, triangola con Gagliardini e fulmina Ochoa. Il bis arriva poco dopo con Pessina che si invola su sponda di Djuric e scavalca il portiere con un dolcissimo pallonetto. Fischi all’Arechi, per Liverani e soci la missione inizia a farsi disperata.

SALERNITANA-MONZA 0-2 – 78′ Maldini, 83′ Pessina

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36 e Monza** 36, Genoa 30, Empoli** 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana** 13

*Una partita in meno

**Una partita in più