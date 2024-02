Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 24 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 24 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Vinco l’Europeo”. Spalletti in esclusiva: “Poi faccio il bis Mondiale e smetto di allenare”. Inter: i big restano, due titolari per ogni ruolo. Juve: in estate si spende. L’Europa possibile: Milan fortunato. Asso Rosso.

Così apre il Corriere dello Sport: “C’è posto per te”. Ipoteche SuperChampions di Inter, Juve e Milan: in 6 sperano. De Rossi pesca De Zerbi, Pioli lo Slavia. Bologna da favola. Juve, solo prestiti di qualità. Osi spinge: la febbre non lo ferma.

L’apertura di Tuttosport: “Juve, fuori il carattere!”. Intervista a Ravanelli. De Zerbi per la Roma. Atalanta: caos date. Juric cerca soluzioni: Masina a sinistra la prima. Game: addio fra le lacrime, parrucche e scherzi. Bologna in Paradiso: sempre più Champions.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 24 febbraio 2024.

La prima pagina di Diario Sport: “Pacto con de Jong”, il quotidiano spagnolo apre con il futuro al Barcellona del centrocampista olandese. In Francia preziosa vittoria esterna del Lione sul campo del Metz: “Le Cesar de la remontée“, titola L’Equipe.