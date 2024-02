La Juve prepara lo ‘strano’ tesoretto: 80 milioni per rifare l’attacco

La Juve potrebbe avere un tesoretto piuttosto importante da reinvestire in attacco: 80 milioni di euro basterebbero per affiancare una seconda punta a Vlahovic

Il futuro della Juve balla sulle mezze punte. L’esplosione di Kenan Yildiz ha un po’ rimescolato le carte in tavola, soprattutto per i progetti di Cristiano Giuntoli. Il gioiellino turco, tra rinnovo e maglia numero 10, sembra il fantasista che i bianconeri aspettavano da tempo, ma in realtà la sua permanenza a fine stagione non è affatto certa.

Il Liverpool da tempo è sulle tracce del ragazzo e anche i club tedeschi potrebbero tentare l’affondo, mentre ormai sembra fuori portata per quelli turchi, che pure erano molto interessati alla sua crescita. In ogni caso, le offerte dall’estero potrebbero essere parecchie per il fantasista, con l’Arsenal che non ha intenzione di mollare la presa e prepara l’affondo da giugno in poi. Il prezzo la Juve l’ha già fissato: 40 milioni di euro, questa è la proposta a cui i bianconeri direbbero di sì. Certo, la società cercherà di tenerlo, ma alla fine le pretendenti dall’estero potrebbero avere la meglio.

Da Yildiz a Chiesa: come cambia l’attacco della Juve

Non solo Yildiz, ma anche Federico Chiesa potrebbe finire lontano dall’Italia. L’ex Fiorentina ha una situazione contrattuale non così solida – la scadenza è fissata a giugno 2025 – e, anche per ragioni economiche, la cessione in estate pare obbligata.

Il Newcastle potrebbe tornare a farsi sotto e stavolta con un piccolo sconto rispetto ai prezzi di qualche tempo fa. E non sarebbe solo: occhio ad altre società inglesi, alla Spagna e anche Germania. In questo caso, l’addio è ancora più probabile, anche perché l’attaccante non dà ancora troppe sicurezze neanche in questa stagione. Se dovessero addio entrambi, con Moise Kean che potrebbe lasciare ugualmente il club, servirebbe come minimo un’altra seconda punta.

Con 80 milioni di euro a disposizione, potrebbe arrivare un nome di primo livello in Europa e, proprio per questo, la dirigenza seguirebbe a stretto giro di posta profili con esperienza internazionale e anche qualcuno in Italia. Quel Joshua Zirkzee, che piace tanto anche al Milan, non sarebbe solo un sogno.

Alessandro Basta