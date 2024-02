DIRETTA Serie A, Genoa-Udinese | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si chiude il sabato dedicato alla ventiseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Genoa e l’Udinese

Dopo l’anticipo del venerdì, e le due gare disputate oggi, si chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A col Genoa che ospita l’Udinese.

I rossoblu, guidati in panchina dal campione del Mondo 2006 Alberto Gilardino, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio conquistato sul campo del Napoli campione d’Italia in carica, risultato che è costato la panchina al tecnico Walter Mazzarri, sostituito in settimana da Francesco Calzona. I liguri veleggiano in una situazione serena di classifica, ma la vittoria manca dal 28 gennaio scorso (2-1 casalingo al Lecce di Roberto D’Aversa). Di contro, i bianconeri dell’allenatore Gabriele Cioffi, si presentano a questa sfida dopo l’1-1 interno conquistato contro il Cagliari di Claudio Ranieri, terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria esterna ottenuta contro la Juventus di Massimiliano Allegri e il pareggio casalingo contro il Monza di Raffaele Palladino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-UDINESE

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36 e Monza** 36, Genoa 30, Empoli** 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana** 13

*Una partita in meno

**Una partita in più