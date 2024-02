Contestazione all’esterno dello stadio dopo il ko: è in bilico

Sconfitta pesante e contestazione all’esterno dello stadio, momento davvero delicato per la squadra: i tifosi si fanno sentire

La stagione calcistica entra nella sua fase cruciale, i risultati pesano il doppio e i tifosi fanno sentire la propria insoddisfazione, eccome, in caso di trend negativi. Situazione che per un club in Serie A si fa sempre più delicata.

Il Sassuolo è in piena crisi, quinta sconfitta nelle ultime sei gare nel match casalingo contro l’Empoli. La posizione in panchina di Dionisi è a rischio, a fine gara oggi pomeriggio la squadra neroverde è andata a rapporto dai tifosi sotto la curva. Ambiente che inizia a rumoreggiare, all’esterno del Mapei Stadium circa un centinaio di supporters hanno fatto sentire il loro malumore con cori indirizzati alla squadra per cercare di scuoterla in un momento complicatissimo.