Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: decisione presa su Osimhen

I convocati per Cagliari-Napoli, Calzona fa le sue scelte: decisione presa su Osimhen

Dopo l’esordio assoluto alla guida del Napoli in Champions League contro il Barcellona, Francesco Calzona si prepara alla sua prima gara da capo allenatore dei partenopei in campionato.

Ad attendere i campioni d’Italia in carica c’è il Cagliari, desideroso di fare punti importanti per la salvezza e intenzionato a far commettere un passo falso ai partenopei alla Sardegna Arena. Per l’occasione Calzona ha convocato 22 giocatori. Assente Cyril Ngonge: il belga è ancora acciaccato e non sarà dunque a disposizione del tecnico. Assente anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che deve scontare un turno di squalifica. Presenti invece sia Victor Osimhen che Piotr Zielinski.

Questi i convocati:

Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.