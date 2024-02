Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 23 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan serve di più”. Che paura a Rennes: perde ma va agli ottavi. Nessuna come l’Inter. Undici metri di gloria: Svilar fa felice la Roma. Allegri per il secondo posto scatena Vlahovic e Rabot. Il Toro gioca, la Lazio segna. Superlega altri no.

Così apre il Corriere dello Sport: “Max, decide il Mondiale”. Il rinnovo di Allegri alla Juve è legato anche a Lazio e Napoli. Roma: così è più bello. Milan, che fatica. La Lazio si riaccende.

L’apertura di Tuttosport: “Bremer morde”. Il brasiliano torna per risistemare una difesa in tilt. Toro, un ko assurdo: così non si può più! Leao, meno male. Roma, olè ai rigori. San Siro riunisce Inter e Milan.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 23 febbraio 2024.

Sulla prima pagina di Diario Sport tiene banco la condanna di Dani Alves: “Culpable”. Su Marca la scelta di Kroos: “Se va con su seleccion”, il tedesco del Real Madrid torna a giocare con la nazionale tedesca.