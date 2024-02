Pazienza finita: ultima chance per evitare l’esonero

Panchina bollente in Serie A dopo gli ultimi risultati negativi: decisiva la prossima partita di campionato per scacciare l’incubo esonero

Momento complicato per Alessio Dionisi, il più difficile da quando siede sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi navigano in brutte acque in classifica: terzultimi a 20 punti insieme al Verona.

Domani pomeriggio potrebbe essere l’ultimo appello per l’allenatore toscano, con il Sassuolo che ospita al ‘Mapei Stadium’ l’Empoli. Un incrocio salvezza da non sbagliare certamente per i neroverdi, che hanno la possibilità di scavalcare in classifica la compagine allenata da Nicola. Una sfida che sa quasi di ultima spiaggia per Dionisi, nonostante le recenti rassicurazioni di Carnevali: “Non è mai stato in discussione, i risultati non sono die migliori ma andiamo avanti sicuramente con lui“, le parole dell’Ad prima della pesante sconfitta con l’Atalanta. Il sonoro ko di Bergamo ha cambiato le carte in tavola e adesso Dionisi deve rimettersi in carreggiata e far punti nello scontro diretto con l’Empoli.

Panchina Sassuolo, scontro salvezza con l’Empoli decisivo per Dionisi

La situazione è critica per il Sassuolo, che nelle ultime cinque partite ha collezionato soltanto un punto con ben quattro sconfitte.

I neroverdi non ottengono l’intera posta in palio dal 6 gennaio, nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Il match del ‘Mapei Stadium’ con l’Empoli è di vitale importanza quindi per dare una scossa all’ambiente e soprattutto allontanare lo spettro retrocessione. In caso di sconfitta gli scenari potrebbero essere catastrofici per il Sassuolo e Dionisi, che rischierebbe l’esonero come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Vietato quindi sbagliare per il 44enne allenatore, con la dirigenza che si aspetta risposte importanti nella gara di domani dove mancherà ancora per infortunio Berardi. Nel caso in cui la situazione precipitasse, il profilo di Fabio Grosso resta in pole nelle preferenze di Carnevali per il ribaltone in panchina. Il piano B, alle spalle dell’ex terzino campione del mondo, è invece rappresentato da Ballardini.