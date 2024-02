Carnevali svela il futuro di Dionisi: “Non è cambiato nulla” | VIDEO CM.IT

Le parole di Carnevali, Ad del Sassuolo, in merito al futuro di Dionisi, che rischia dopo gli ultimi risultati negativi

L’Ad del Sassuolo Carnevali ha parlato a margine dell’odierna assemblea della Lega Serie A: ecco la situazione sulla panchina di Dionisi

Fiducia a Dionisi – “Dionisi non è mai stato messo in discussione. Sicuramente i risultati non sono dei migliori, però crediamo anche di avere una buona squadra e un buon allenatore. Si parla da più di un mese di questa situazione di Dionisi, ma allo stesso tempo non è mai cambiato nulla. Andiamo avanti sicuramente con lui, cercando un po’ di continuare con quello che si è visto nell’ultima partita contro il Torino”.

Assemblea di Lega – “Non mi aspetto niente di particolare. Noi come Sassuolo siamo favorevoli alle 20 squadre, ma il problema non è nel numero delle squadre quanto di riformare un po’ il calcio italiano con delle nuove opportunità e sistemi. È limitativo parlare del campionato a 18 o 20 squadre, i problemi sono altri e ben più importanti. Tensione con la FIGC o dentro la Lega? Dobbiamo innanzitutto iniziare a risolvere i problemi al nostro interno”.