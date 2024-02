Napoli, Osimhen salta l’allenamento col gruppo: le ultime in vista di Cagliari | CM.IT

Osimhen non lavora in gruppo: solo motivi precauzionali in vista della sfida tra Napoli e Cagliari, nessun allarme per Calzona

Il report di un allenamento è un bollettino, freddo come le temperature che sono picchiate giù a Napoli e dintorni nelle ultime ore. A volte, gli elementi freddi si intrecciano e vengono fuori le decisioni.

“Il Napoli – cita il report – si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A”. Fin qui, nulla quaestio. “La squadra – si legge – si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto”. Poi, si arriva alle dolenti note. “Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri”.

Subito è scattato l’allarme per un nuovo, potenziale, stop per il nigeriano. Dopo il gol con il Barcellona, la presenza di Osimhen è ritenuta vitale anche da Calzona, ovviamente, per sperare di costruire un finale di stagione all’altezza.

Osimhen ci sarà a Cagliari: solo palestra per evitare ricadute

Secondo quanto appreso redazione di Calciomercato.it, non c’è nessun problema particolare per Osimhen che sarà regolarmente in campo per Cagliari-Napoli. Dopo qualche sintomo accusato nella giornata di ieri, il freddo e soprattutto il forte vento di queste ore avrebbero potuto causare qualche problema all’attaccante.

Calzona, consultato lo staff medico, ha deciso di lasciare ad Osimhen una giornata di lavoro in palestra, senza esporsi alle temperature improvvisamente più rigide ed alle folate di vento, molto forti in quel di Castelvolturno.

Una semplice precauzione, insomma. Nella rifinitura di domani, Victor Osimhen ci sarà regolarmente per poi partire con i suoi compagni alla volta della Sardegna.