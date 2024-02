Chiesa scalzato da Yildiz: “Come Maradona e Baggio”

Lo storico agente letteralmente colpito dalle qualità mostrate dall’attaccante turco in quest’annata

Se da una parte non è stata fin qui la stagione del riscatto per Federico Chiesa, reduce da un biennio tormentato dal brutto infortunio al ginocchio del gennaio 2022, dall’altra la Juventus si è comunque goduta l’esplosione di un altro talento dal futuro assicurato. Kenan Yildiz, infatti, in pochissimo tempo ha conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri diventando il principale partner d’attacco di Dusan Vlahovic.

Il club bianconero punta tantissimo sul talento turco, a tal punto da essere disposto a sacrificare la prossima estate un altro gioiellino come Matias Soulé attualmente in prestito al Frosinone. Durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ di TV Play, lo storico procuratore Antonio Caliendo ha esaltato le qualità di Yildiz: “Promette bene, ha solo 18 anni. Ha già dimostrato di avere non solo tecnica da vendere, ma grande personalità. Questo sarà un campione sicuramente, per me è già maturo al 100% come lo era Maradona ai suoi tempi e anche Baggio”.

Allo stato attuale, per Caliendo, il classe 2005 può già essere considerato un titolare a pieno titolo della Juve a discapito di Chiesa: “Io la maglia da titolare a Yildiz la darei subito, domattina. Io sono un grande ammiratore di Chiesa e devo dire che è un un grandissimo calciatore, purtroppo non ha continuità e non riesco a capire. Addirittura mi ricordo un colloquio col padre e forse 6 o 7 anni fa, lui era ancora ventenne nella Fiorentina e io addirittura pensavo che potesse giocarsela con Ronaldo in quel ruolo lì, perché perché Ronaldo era un po’ più fluido di tecnica, ma Chiesa sembrava potesse essere più potente fisicamente. Poteva competere e devo dire che da questo lato qui sono stato un po’ deluso per i risultati e per la continuità che non ha avuto fino adesso”.