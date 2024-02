Rabiot prende tempo con la Juve: dietro c’è anche il Bayern

Adrien Rabiot temporeggia con la Juve sul rinnovo e dall’estero continuano a prendere informazioni: su di lui c’è anche il Bayern Monaco

Uno dei capisaldi della compagine bianconera da quando è tornato Massimiliano Allegri è Adrien Rabiot. Il francese, arrivato a Torino a parametro zero dal Paris Saint-Germain nel 2019, non era partito benissimo in bianconero, ma ora è uno dei calciatori più importanti.

Il Duca, come viene chiamato dai tifosi della Juventus, ha il contratto in scadenza con il club piemontese al termine della stagione e per il rinnovo di contratto sta prendendo tempo. L’estate scorsa è arrivato il prolungamento di un solo anno, per restare ancora sotto la guida di Massimiliano Allegri e contribuire alla causa bianconera. Questa volta, però, nessuna via di mezzo: o il rinnovo sarà a lungo termine o l’addio sarà immediato. Ad incidere sulla decisione del centrocampista potrebbe essere anche il futuro del tecnico livornese.

Rabiot si tiene aperte tutte le porte: ora anche il Bayern chiede informazioni

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Adrien Rabiot si è preso il suo tempo per decidere cosa fare sul rinnovo e diversi club stanno prendendo informazioni: oltre ai soliti club inglesi, infatti, anche il Bayern Monaco starebbe sondando il terreno sul francese.

Riuscire ad aggiudicarsi a parametro zero un giocatore de calibro di Rabiot, nel momento di massima maturità, potrebbe intrigare molti club e lo sa bene anche la signora Veronique, mamma-agente di Adrien. Per questo motivo tutto è rimandato ai prossimi mesi, quando il quadro sulla stagione ventura sarà maggiormente chiaro. Anche perché le richieste per l’ingaggio sono piuttosto importanti e anche la Juve dovrà riflettere se Rabiot vale la candela. Insomma, tutto è in ghiaccio per il futuro del francese, che intanto viene lecitamente contattato da diversi club per un possibile addio a parametro zero.