PAGELLE E TABELLINO ROMA-FEYENOORD: Svilar mette il mantello. Rom, abbiamo un problema

Pagelle e tabellino di Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei playoff della Uefa Europa League 2023/24

ROMA

TOP Svilar 9: ha parato due calci di rigore e preso per la maglia la Roma trascinandola di peso agli ottavi di finale di Europa League. Monumentale.

Karsdorp 5,5. Dal 69′ Celik 6

Llorente 6. Dall’84’ Ndicka 6

Mancini 6,5

Spinazzola 6. Dal 105′ Angelino

Cristante 6

Paredes 6

Pellegrini 7. Dal 71′ Aouar 5,5

Dybala 7. Dal 102′ Baldanzi

FLOP Lukaku 4,5: si sperava che l’Europa fosse la sua oasi felice lontana da ogni momento no. Invece stasera abbiamo capito che per Big Rom la crisi è certificata pure in campo internazionale. Perché stasera ha qualche chance non male ma proprio manca lucidità e qualità nello stop, un po’ di esplosività che per uno come lui è tutto. Sbaglia un altro gol clamoroso davanti alla porta, qualcosa di certo è successo. Negli ultimi secondi ha altre due occasioni, più complicate. Ma comunque non fa gol. E sbaglia pure dagli undici metri, per fortuna c’è Svilar.

El Shaarawy 5,5. Dal 91′ Zalewski 5,5

Allenatore: De Rossi 7