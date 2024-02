PAGELLE E TABELLINO RENNES-MILAN 3-2: Reijnders propositivo, Gabbia distratto

Pagelle e tabellino di Rennes-Milan, match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League, in programma alle ore 18.45

Ecco i voti:

RENNES

Mandanda 6

G. Douè 5

Omari 5,5

Theate 5,5

Truffert 6

Bourigeaud 8

Santamaria 6 – Dal 57’ Masiwi 6

D. Douè 6 – Dal 57’ Seidu 6

Gouiri 6

Terrier 6,5

Kalimuendo 6

All. Stephan 6,5

MILAN

Maignan 6

Florenzi 6 – Dall’83’ Terracciano s.v.

Kjaer 6

FLOP Gabbia 5 – E’ una serata negativa per il reparto difensivo. Stasera fa certamente peggio del compagno di reparto. E’ tra i più passivi in occasione del primo gol e in fase di impostazione non appare perfetto, come era successo nelle partite precedenti.

Hernández 6

TOP Reijnders 6,5 – E’ il centrocampista più continuo all’interno della partita. Tante le giocate di qualità che danno la possibilità al Milan di essere pericoloso in fase offensiva.

Bennacer 6 – Dal 61’ Loftus-Cheek 5,5

Pulisic 5,5 – Dal 61’ Chukwueze 6

Musah 5 – Dall’81’ Thiaw s.v.

Leao 6,5 – Dal 61’ Okafor 5,5

Jović 6

All. Pioli 5 – Ancora una sconfitta. Una sconfitta indolore, ma che non può fare piacere al tecnico di Parma, che deve risolvere il prima possibile il problema difesa. Non sempre si può segnare un gol in più degli avversari ed è inammissibile subirne tre dal Rennes. La speranza è che il ritorno di Fikayo Tomori possa invertire la rotta.

TABELLINO

RENNES-MILAN 3-2

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, D. Douè; Gouiri, Terrier, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Seidu, Wooh; Blas, Cissé, Matusiwa; Lambourde, Salah, Yildirim. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Musah, Leão; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Victor; Chukwueze, Giroud, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

GOL: 11’ Bourigeaud (R), 23’ Jovic (M), 58’ Leao (M), 56’ e 67’ Bourigeaud su rigore (R)

AMMONITI: 53’ Kjaer (M), 69’ Gouiri (R), 79’ Maignan (M)

ESPULSI: