Jolly Arthur per la Juve: scambio in Serie A con l’erede di Bremer

Bremer potrebbe lasciare la Juve in estate per un’offerta irrinunciabile: Giuntoli studia diversi profili per non farsi trovare impreparato

La Juventus studia diverse soluzioni per rinforzare la difesa in vista della prossima estate, tenendo ovviamente d’occhio anche la situazione di Bremer.

Il brasiliano è un pilastro dello scacchiere di Allegri, ma per un assegno irrinunciabile potrebbe lasciare Torino a fine stagione. Dalla Premier League, specialmente il Manchester United, sarebbero pronti a versare oltre 60 milioni di euro nelle casse della ‘Vecchia Signora’. La Juve studia diversi profili per non farsi trovare impreparata e allo stesso tempo puntellare la retroguardia se Bremer dovesse restare in bianconero. Partendo innanzitutto da Tiago Djalò, arrivo anticipato a gennaio anche per rimpiazzare l’addio a giugno di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, c’è anche Martinez Quarta per la difesa

Il nome che spicca sulla lista della Juventus è quello di Calafiori, in grande evidenza con la maglia del Bologna di Thiago Motta.

L’ex Roma piace anche alle altre grandi e il prezzo del cartellino è destinato ulteriormente a lievitare rispetto ai 15 milioni della valutazione attuale. Sotto la lente d’ingrandimento inoltre le occasioni Kelly ed Hermoso, entrambi in scadenza rispettivamente con Bournemouth e Atletico Madrid. Inevitabilmente usciranno altri obiettivi nelle prossime settimane e uno di questi porta a Firenze, con Giuntoli attento pure agli scenari su Martinez Quarta: al momento – come riporta ‘Tuttosport’ – fumata grigia con la Fiorentina per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Senza prolungamento l’argentino potrebbe finire sul mercato in estate e la Juventus valuta inoltre la carta Arthur, in prestito in riva all’Arno con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Complicato però che il brasiliano resti in viola visto l’oneroso ingaggio da 5 milioni all’anno.