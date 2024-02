Incredibile Messi: l’argentino scarta tutti, anche l’avversario a terra – VIDEO

Lionel Messi sta facendo molto bene nella sua nuova esperienza negli Stati Uniti con la maglia dell’Inter Miami: andiamo a vedere un gesto di cui è stato protagonista nella nottata italiana di oggi

Qual è stato il momento più alto della carriera di Lionel Messi? L’attaccante argentino è di sicuro uno dei giocatori più forti della storia del calcio con dei picchi incredibili che vanno dall’inizio della sua carriera quando, nel 2009, era protagonista del Triplete del Barcellona di Guardiola con un gol nella finalissima contro il Manchester United fino a poco più di un anno fa quando, in Qatar, la Pulce ha alzato la sua prima Coppa del Mondo per l’Argentina con una prestazione incredibile in una delle finali più avvincenti e belle di sempre contro la Francia.

Al termine della scorsa stagione, Messi ha lasciato il PSG dopo un’annata di chiari e di scuri, soprattutto in Champions League, per approdare negli USA dove, ad attenderlo, c’era l’Inter Miami, il nuovo ambizioso club di David Beckham. Una presentazione da vero re per il calciatore argentino che, da quando è approdato in MLS, sembra essere davvero rinato. Andiamo a vedere il video che vede protagonista Lionel Messi in MLS con i suoi Inter Miami

Che cosa ha fatto Lionel Messi stanotte? Andiamo a vedere

Nella nottata italiana Lionel Messi si è reso protagonista di un altro gesto incredibile dal punto di vista tecnico, una cosa che solo un giocatore del talento del calciatore argentino è in grado di fare. Durante una scorribanda a ridosso dell’area di rigore infatti, il Pallone d’Oro in carica ha saltato un paio di giocatori per poi incrociare sul suo cammino un avversario a terra. Nessun problema. Messi infatti, con uno scavetto, ha superato anche l’uomo disteso a terra perché infortunato per poi battere in porta con una conclusione ribattuta dalla difesa.

Una giocata incredibile e, per quanto ne sappiamo, davvero inedita che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto gridare all’unisono tifosi e appassionati: “Questa cosa può farla soltanto un calciatore nel mondo, Lionel Messi“.

ECCO IL VIDEO