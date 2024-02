DIRETTA Serie A, Torino-Lazio 0-0 | Partiti! LIVE

Recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A per il Torino di Juric che ospita la Lazio

Recupero della partita rinviata nel gennaio scorso, a causa degli impegni per la Supercoppa Italiana: il Torino ospita la Lazio in una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto, tra le mura amiche, il Lecce di Roberto D’Aversa nel precedente turno: decisive le reti di Raoul Bellanova e del solito Duvan Zapata. La zona Conference League è distante cinque lunghezze, con un risultato positivo accorcerebbero ancor di più sulle squadre che precedono i granata. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Maurizio Sarri, dopo la vittoria di misura nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, sono incappati in una cocente sconfitta nella sfida casalinga contro il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta, in piena lotta per il quarto posto. Attualmente, i capitolini sono a sette punti proprio dai rossoblu e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, quest’ultimi dovranno recuperare la partita contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-LAZIO

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 63 punti; Juventus 54; Milan 52; Atalanta* e Bologna 45; Roma 41; Fiorentina 38: Lazio* 37; Napoli* e Torino* 36; Monza 33; Genoa 30; Lecce 24; Udinese e Frosinone 23; Empoli 22; Sassuolo* e Verona 20; Cagliari 19; Salernitana 13

*una partita in meno