Dani Alves condannato: 4 anni e mezzo di carcere per stupro

È arrivata la sentenza per il terzino brasiliano: condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

Il calciatore più titolato del mondo cade nel vortice più buio. L’Alta Corte di Barcellona si è espressa dopo il processo che lo ha visto imputato: Dani Alves è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale ai danni di una ragazza conosciuta in discoteca.

L’ex giocatore di Barcellona e Juventus, tra le altre, è stato condannato anche a 5 anni di libertà vigilata, allontanamento e incomunicabilità con la vittima per 9 anni e 6 mesi. Inoltre, il brasiliano deve anche un risarcimento di 150 mila euro e il pagamento integrale delle spese alla vittima. La condanna è arrivata per la violenza sessuale perpetrata da Dani Alves ad una ragazza di 23 anni nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre del 2022. L’Alta Corte non ha accolto in toto la richiesta della Procura di 9 anni di carcere e ha condannato il brasiliano a 4 anni e mezzo di carcere. In tutto questo, Dani Alves ha già scontato più di un anno di carcere al momento della condanna.