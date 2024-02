Milan: riecco Tomori, enigma Pulisic e Kjaer | VIDEO CM.IT

Le ultime da Milanello in vista della sfida di Europa League contro il Rennes, in programma domani sera in Francia

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, tornato a lavorare a Milanello dopo il ko contro il Monza in campionato, in vista della trasferta di Rennes.

Il clima è disteso a Carnago, con il gruppo che può sorridere per il rientro di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Entrambi hanno svolto la prima parte di allenamento con il resto della squadra, ricevendo gli applausi di benvenuto da parte dei compagni. Applausi ironici, a testimonianza di un ambiente sereno, anche per Rafa Leao e Luka Jovic, il primo per la pubblicazione del libro, il secondo per i regali fatti ai compagni, come gesto di scuse per l’espulsione di domenica sera.

Milan: ecco Bennacer, il punto si Kjaer e Pulisic

Si è allenato in gruppo, poi, anche Ismael Bennacer, che contrariamente a Tomori e Kalulu sarà della partita. L’algerino era in dubbio dopo qualche acciacco accusato nel corso del match in Brianza.



Attimi di apprensione, invece, per Simon Kjaer e Christian Pulisic, che hanno lavorato inizialmente da soli, prima di riaggregarsi al gruppo. I due giocatori potrebbero così partire dalla panchina. Non c’è, come era prevedibile, invece, Davide Calabria alle prese con un infortunio muscolare, che lo terrà fuori ancora per qualche giorno.