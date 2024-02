Kouame ha la malaria: Serie A nel panico

La notizia della positività di Kouame alla malaria ha messo in allarme non solo la Fiorentina ma tutta la Serie A

Lo scorso undici febbraio si è conclusa la Coppa d’Africa con il successo della Costa d’Avorio sulla Nigeria; una vittoria a dir poco incredibile considerando come la nazionale era ad un passo dall’eliminazione dopo le prime partite. Tra i protagonisti della competizioni bisogna menzionare Kouame, attaccante della Fiorentina.

Il classe 1997, come riportato da un comunicato ufficiale della società viola: “Dopo la comparsa di febbre e malessere generale, Kouame è stato sottoposto a dei test risultando positivo alla malaria”. Notizia che mette in allarme tutta la Serie A considerando come siano stati diversi i giocatori ad aver partecipato alla competizione.

Per quanto riguarda la Fiorentina, il club viola dovrà rinunciare al giocatore in un periodo decisamente fitto di impegni: i ragazzi di Italiano infatti sono impegnai in campionato, Conference e Coppa Italia. Ora il tecnico dovrà trovare delle soluzioni per ovviare all’assenza dell’esterno offensivo. Kouame, fino a questo momento della stagione, ha messo a segno un gol e un assist tra tutte le competizioni.