Juric ad alta tensione: tra il ‘duello’ con Cairo e le offerte | CM.IT

Momento delicato per il Torino, il futuro di Juric in bilico: le tensioni con Cairo e le proposte per la prossima stagione

In lotta per l’Europa, c’è anche il Torino, eccome. E il calendario da’ l’opportunità ai granata di giocarsi tutte le proprie fiches, con una serie ravvicinata di scontri diretti (la Lazio stasera, poi la Roma, la Fiorentina e il Napoli), che diranno molto, se non tutto, sul finale di stagione. Conseguentemente, anche del futuro di Ivan Juric.

La situazione dell’allenatore croato è nota. Al termine della stagione, il suo contratto è in scadenza. I discorsi per il rinnovo proseguono, ma c’è tensione, inutile negarlo, tra il tecnico e il presidente Cairo. Juric ha dichiarato di essere pronto a dire addio se non dovesse riuscire a condurre il Toro in Europa, aggiungendo anche però che da parte sua ci sarebbe la volontà di rimanere. Dal canto suo, il numero uno del club, nella sua ultima apparizione pubblica, è sbottato: “Ne abbiamo già parlato abbastanza, non me ne frega più niente…”, confermando di aver già avanzato la propria proposta ma che la strada per l’accordo, al momento, è complicata.

In queste settimane, il compito di Juric sarà provare a mettere tra parentesi i pensieri legati al futuro per permettere al Torino il definitivo salto di qualità. Nel frattempo, però, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, sullo sfondo ci sono diversi club di Premier League interessati a lui e con offerte sul piatto. Non va dimenticato che anche in Serie A Juric ha estimatori, tra cui il Napoli, che deve ancora sciogliere il rebus dell’allenatore per la prossima stagione.