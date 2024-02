Calzona: “Kvara ha avuto una serata storta”. Poi la frecciata alle gestioni precedenti

Calzona in conferenza dopo Napoli-Barcellona: “Il pubblico è stato fantastico, risposte importanti da chi è subentrato”

Sensazioni al debutto? “Il nostro pubblico è stato fantastico. Nella prima mezz’ora eravamo in difficoltà e non ho sentito un fischio. Non è da tutti. La voglia di voler recuperare la partita mi è piaciuta. Dobbiamo lavorare tantissimo a livello tattico. Abbiamo avuto risposte da chi è entrato”.

Una gara puzzle con tante fasi. “Ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta, corta. La prima mezz’ora non l’abbiamo fatto. Siamo andati in difficoltà con una squadra con la quale lavori da così poco. Potevamo perderla ma l’abbiamo pareggiata ed ho anche pensato di vincerla”.

Alla pari al ritorno? “Il pareggio ci tiene in corsa, il Barcellona vorrà passare il turno come noi: vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto stasera e ci sarà la possibilità di lavorare di più”.

Calzona: “Raspadori lo sfrutto in attacco. Ho pensato di vincerla”

Il lavoro nei prossimi venti giorni. “In questi mesi ha cambiato spesso modulo perdendo delle certezze. Io amo molto un certo ordine in campo. Possiamo migliorare tanto”.

Che ruolo per Raspadori? “Ragazzo di grandissima intelligenza e sensibilità. Può giocare in tanti ruoli, mi è piaciuto come ha fatto. Non so se può fare la mezzala, vediamo. Ora lo voglio sfruttare davanti”.

Come ha visto la squadra fisicamente? E Kvara? “E’ stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica. E’ normale che possa accadere, gli è mancato il guizzo per saltare l’uomo ma non ha fatto male tatticamente. Il problema è più mentale che fisico sulla brillantezza. La reazione dice che fisicamente stiamo abbastanza bene. Aver provato a cercare di vincere la gara dimostra la volontà di ritrovare uno spirito vincente”