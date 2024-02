Tutti lo vogliono, ma ha scelto la Juventus: vince Giuntoli

Mentre Allegri cerca di ritrovare il polso della squadra, Giuntoli lavora sul futuro: la Juve ha superato la concorrenza

Non è un momento semplice per la Vecchia Signora, anzi. Da quando Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino, questa è la prima vera crisi di risultati e il dirigente la sta affrontando con dei colloqui di gruppo e individuali con squadra e allenatore. La volontà è quella di ritrovare quell’unione che ha permesso alla Juventus di restare attaccata all’Inter per ampi tratti della stagione.

Certo, l’attenzione al presente e alle incombenze che l’attualità presenta ai bianconeri non ha distolto completamente la dirigenza dalla programmazione futura. In particolare, per quanto riguarda il calciomercato, la Juventus si è mossa da tempo per riuscire a battere la concorrenza per quello che sarà il grande rinforzo estivo: il centrocampista. L’acquisto più importante della sessione estiva di mercato della Juventus verrà fatto proprio per la mediana e il nome è quello più ambito: Teun Koopmeiners.

Koopmeiners ha scelto la Juve: priorità a Giuntoli per l’estate

L’interesse della Juventus per Teun Koopmeiners è noto da tempo, così come i contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del giocatore. Proprio ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Koopmeiners ha rivelato di avere grande stima nei confronti del Football Director bianconero e che il futuro dell’olandese potrebbe anche essere in Italia.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Koopmeiners avrebbe scelto la Juventus e a parità di offerta presentata all’Atalanta darebbe priorità ai bianconeri. Una buona notizia che certifica l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza sul file Koopmeiners, dove la Vecchia Signora si è messa in una posizione prioritaria che le potrebbe garantire di raggiungere l’ex AZ in estate. Anche in questa stagione Koopmeiners si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, garantendo alla Dea assist e gol a ripetizione: una rarità per un centrocampista in quel di Torino. Anche la leadership dell’olandese piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che vorrebbe farne presto un pilastro della Juventus che verrà: il nuovo ciclo può seriamente ripartire da Teun Koopmeiners.