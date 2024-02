Simeone e il suo Atletico Madrid sfidano l’Inter: quante insidie per Inzaghi

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è pronto a sfidare l’Inter di Simone Inzaghi in occasione dell’ottavo di finale di Champions League: andiamo a scoprire la squadra allenata dall’ex giocatore anche dei nerazzurri

Serata, anzi notte, di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che, a San Siro, sfida l’Atletico Madrid in occasione dell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. I nerazzurri, dopo la finale dello scorso anno, si sono guadagnati il rispetto e anche la ribalta a livello continentale che mancavano da tanti anni.

Di fronte invece c’è una compagine che ha già il suo status a livello Champions e in ogni stagione si riconferma ai massimi livelli anche nel suo campionato. Nelle due ultime annate, l’Atletico Madrid ha anche cambiato radicalmente la sua filosofia di gioco. Quella che, fino a poco tempo fa, era una squadra prettamente votata ad un’impostazione difensiva, ora è un undici che spinge molto sull’acceleratore a livello di costruzione e, offensivamente, dispone di un arsenale davvero enorme per poter far male, come testimonia anche il primo posto nel gironcino di Champions League che ha poi portato i Colchoneros fra le teste di serie all’urna degli ottavi di finale.

Simeone ha costruito un nuovo Atletico: andiamo a scoprirlo

L’Atletico Madrid di Simeone dovrebbe presentarsi a San Siro con un undici praticamente speculare a quello proposto da Simone Inzaghi. Un 3-5-2 molto interessante con giocatori di talento assoluto ed elementi esperti con grandissima personalità ed esperienza davvero mondiale. In porta c’è la garanzia Oblak, mentre sulla linea difensiva solitamente campeggiano Witsel, Gimenez ed Hermoso. Con il primo adattato in un ruolo nel quale si sta distinguendo sia a livello difensivo che di impostazione. Sulla linea di centrocampo De Paul, Koke e Saul sono le garanzie in mezzo affiancati da Molina, che conosce bene la Serie A, e Reinildo.

In attacco dovrebbero agire Griezmann e il tuttofare Llorente con Alvaro Morata, pienamente recuperato, pronto a gara in corso. L’ex Juventus sta facendo benissimo in questa stagione e un suo ingresso, magari con le maglie difensive dell’Inter un po’ più larghe, può fare davvero male alla Beneamata.