PAGELLE E TABELLINO INTER-ATLETICO 1-0: muro de Vrij, fantasma Griezmann

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Atletico Madrid, match del Meazza valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Decide nella ripresa la zampata di Arnautovic

Arnautovic prima sbaglia due facili occasioni, poi si riscatta e manda in estasi il Meazza nell’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid.

L’Inter non brilla nel primo tempo, mentre nella ripresa la compagine di Inzaghi cambia marcia e con il centravanti austriaco trova la zampata della vittoria. Lautaro non è in serata, peggio fa Griezmann: un fantasma stasera il francese. Con de Vrij non si passa, Barella corre per tre in mediana, per una volta idee annebbiate invece per Calhanoglu. Unico neo per Inzaghi l’infortunio sul finire del primo tempo di Thuram.

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

De Vrij 7

Bastoni 6,5

Darmian 5,5 (69′ Dumfries 7)

Barella 7

Calhanoglu 5,5

Mkhitaryan 5,5 (72′ Frattesi 6,5)

Dimarco 5,5 (69′ Carlos Augusto 6,5)

Thuram 6,5 (46′ Arnautovic 6,5)

Lautaro Martinez 5,5 (88′ Sanchez SV)

Allenatore: Inzaghi 7 – Inter poco lucida all’inizio, imbrigliata dalla ragnatela degli spagnoli. I nerazzurri escono alla distanza, il tecnico piacentino azzecca i cambi rispetto all’amico Simeone, portando a casa un prezioso 1-0 in vista del return match di Madrid. Anche nelle difficoltà l’Inter si conferma sempre sul pezzo: il tecnico piacentino e la sua squadra hanno ormai raggiunto una dimensione internazionale.

TOP Inter: De Vrij 7 – Annulla prima Griezmann e successivamente Morata, non fa rimpiangere Acerbi al centro della difesa. Prova solida e autoritaria, quando può si sgancia anche in avanti. Muro.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 5,5 – Polveri bagnate per il cannoniere di Inzaghi, nonostante la ‘garra’ e l’assist al bacio per Arnautovic. Prova a pungere nella ripresa, ma la mira non è quella delle notti magiche. Si fa ipnotizzare da Oblak, fortuna sua e dell’Inter stavolta Arnautovic la butta dentro.

ATLETICO MADRID

Oblak 6,5

Witsel 6,5

Gimenez 5 (46′ Savic 5)

Hermoso 6 (68′ Reinildo 4,5)

Molina 5,5 (68′ Barrios 5,5)

De Paul 5,5

Koke 6

Saul 5 (54′ Morata 5)

Lino 6,5

Griezmann 4,5 (78′ Correa SV)

Llorente 5,5

Allenatore: Simeone 5 – Parte per non prenderle e alla fine paga dazio nella ‘sua’ San Siro. Atletico troppo dimesso e che non morde dalle parti di Sommer. Manovra poco brillante, non basta neanche l’ingresso di Morata per svegliare l’Atletico. Sarà dura così ribaltarla al ritorno.

TOP Atletico: Witsel 6,5 – Non sbaglia niente a difesa di Oblak, si fa trovare sempre al posto giusto. Nella ripresa passa in mezzo e ci mette più volte una pezza nella difesa ballerina dei ‘Colchoneros’. Il migliore dei suoi insieme a Lino.

FLOP Atletico: Griezmann 4,5 – Uno dei più attesi, ma vaga per il campo senza lasciare traccia. Per una volta delude e non inventa con i suoi colpi felpati. Un fantasma nella scala del calcio.

Arbitro: Kovacs 6

Il tabellino di Inter-Atletico Madrid: riscatto Arnautovic, Morata delude

INTER-ATLETICO MADRID 1-0

79′ Arnautovic

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian (69′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (72′ Frattesi), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Thuram (46′ Arnautovic), Lautaro Martinez (88′ Sanchez). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stankovic, Buchanan, Asllani, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez (46′ Savic), Hermoso (68′ Reinildo); Molina (68′ Barrios), De Paul, Koke, Saul (54′ Morata), Lino; Griezmann (78′ Correa), Llorente. A disposizione: Moldovan, Gomis, Gabriel Paulista, Vermeeren, Riquelme, Depay. Allenatore: Simeone

Arbitro: Kovacs (Romania)

VAR: Fritz (Germania)

Ammoniti: Hermoso (A), Savic (A), Morata (A), Frattesi (I), Koke (A), Carlos Augusto (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 73.709