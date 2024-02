Crisi Salernitana, è l’unico obiettivo dei tifosi: “Dimettiti”

La Salernitana non sta vivendo un bel periodo sia per questioni legate al campo che per i comportamenti di alcuni calciatori. I tifosi sono sicuri: il problema principale è legato alla società.

A Salerno, il clima non è per niente sereno e disteso. I granata continuano a perdere punti e rimangono fermi alla zona retrocessione. Sebbene Fabio Liverani sia arrivato in un momento difficile e abbia esordito in panchina a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Salernitana sembra non riuscire ad alzare la testa e a lottare per la salvezza, contrariamente a quanto successo due stagioni fa sotto la guida di Davide Nicola.

Tensione e nervosismo rendono difficile una giusta concentrazione e, anzi, legittimano alcuni calciatori a reagire non nel migliore dei modi. Non è passato inosservato il gesto di contrarietà di Mamadou Coulibaly nel momento del cambio durante il match contro l’Inter. Il comportamento del calciatore senegalese, già sottolineato da Liverani nel post partita, non è piaciuto ad un gruppetto di tifosi, che domenica lo ha aspettato fuori al Centro Sportivo ‘Mary Rosy’. Per i supporters granata non ci sono dubbi: la responsabilità di tutto questo ha un nome e cognome, ossia Danilo Iervolino, Patron del club. “Dimettiti” urla a gran voce il pubblico del web deluso che vede una squadra “senza prospettiva futura”. D’altra parte, da quando ha preso le redini societarie in mano, Iervolino ha promesso un cambio di passo importante per rimanere nella massima competizione italiana: niente più lotta per la retrocessione e poca sofferenza. Idee chiare che, però, ad oggi non trovano un riscontro. La classifica parla chiaro, la Salernitana è ultima con 13 punti, a meno sette dal 17esimo posto.

Pugno duro contro gli scontenti: interviene la società

Oggi, il Vicepresidente Gianni Petrucci, l’A.D. Maurizio Milan e Pietro Bergamini hanno assistito all’allenamento della squadra. In un momento così delicato, la società è voluta stare al fianco dell’allenatore e dei propri calciatori, cercando di riportare i nervi saldi in vista della 26esima giornata di campionato, dove, all’Arechi, la Salernitana ospiterà il Monza di Palladino.

La visita di questa mattina, però, è servita anche per prendere provvedimenti importanti. Infatti, l’Amministratore Delegato ha dichiarato che due calciatori sono stati multati, senza però fare nomi o scendere nei particolari. Infine, Milan ha messo a tacere ogni sospetto su una possibile diatriba con Dia, che è tornato da solo da Milano ma aveva un permesso speciale. Un segnale forte che sta ad indicare una precisa posizione: non ci sarà, così come in molti ipotizzano, un cambio di direzione, ma al contrario la società è presente e determinata e crede nella salvezza. A conferma di tutto questo, la posizione del Presidente Iervolino, che proprio domani è atteso al ‘Mary Rosy’ per poter parlare alla squadra e cercare di risollevare l’umore affinchè si possa finire nel migliore dei modi la stagione.