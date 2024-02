Caos Salernitana, il gesto di Coulibaly a Liverani: “Valuteremo se intervenire”

Salernitana mai in partita e travolta dall’Inter nell’anticipo di San Siro: esordio da dimenticare in panchina per Fabio Liverani

Niente da fare per la Salernitana. Neanche il cambio in panchina, con Fabio Liverani al posto dell’esonerato Pippo Inzaghi, ha dato la scossa sperata ai campani.

L’Inter fa quello che vuole in campo, Salernitana inerme e sempre più ultima in classifica. La salvezza così resta un miraggio: “Sapevamo delle difficoltà, ma certamente non mi spettavo questo approccio – esordisce Liverani in conferenza stampa – Non ho voluto toccare niente sull’aspetto tattico perché abbiamo avuto solo tre allenamenti pieni per preparare questa gara. L’Inter magari l’avrebbe vinta ugualmente, però noi gliel’abbiamo consegnata con il nostro atteggiamento. Non si possono perdere tutti i duelli… Questo non deve più succedere: la formazione per la gara con il Monza la faranno i giocatori, solo chi darà il 200% e farà i fossi a terra scenderà in campo. Giocherà chi ha fame”.

La situazione resta delicata in casa Salernitana: “Siamo in difficoltà soprattutto a livello mentale, il momento evidentemente non è dei i più semplici. Se io sono già il terzo allenatore in questa stagione, vuol dire che qualche lacuna c’è. Dobbiamo trovare il modo di tirarci fuori da questa posizione e non farci trascinare dagli eventi com’è successo anche questa sera”.

Inter-Salernitana, Liverani: “Approccio sbagliato, giocherà solo chi ha fame”

Tensione all’uscita dal campo per Coulibaly, che va dritto negli spogliatoio senza spingere la mano al compagno Legowski e allo stesso Liverani: “È un professionista e domenica ne parleremo. Devo capire il motivo del suo gesto e dopo valuteremo se ci sarà da intervenire. Non è una cosa grave per me, ma prima voglio conoscere qual è il suo pensiero”.

🗣️ #InterSalernitana – #Liverani in conferenza: “Mi aspettavo le difficoltà, non questo approccio. Se questa squadra ha cambiato tre allenatori, qualche lacuna sicuramente c’è. Gesto Coulibaly? Gli parlerò e capiremo come intervenire. Per me non è grave” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/tSFDpW1roY — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 16, 2024

Infine sull’infortunio nel primo tempo occorso a Boateng: “Non era nelle migliori condizioni, ha quasi sempre fatto differenziato in settimana. Il cambio era obbligato, sapevamo che non avrebbe finito la partita. In questo momento ha una muscolatura che non lo sorregge. Doveva giocare Manolas, ma anche lui ha avuto problemi alla vigilia”.