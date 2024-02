Bremer finanzia il mercato della Juve: 70 milioni, via libera

Il centrale brasiliano è stato tra i migliori difensori del campionato in questa stagione

Solamente la squalifica dell’ultimo turno di campionato ha frenato la stagione sin qui clamorosa di Gleison Bremer. Nelle precedenti 24 partite, infatti, il centrale brasiliano era partito sempre da titolare e rimanendo in campo per tutti i 90 minuti. Una tenuta fisica spaventosa per uno dei migliori difensori di questo campionato anche per quanto riguarda il rendimento.

Non è un caso se, proprio contro il Verona lo scorso sabato, la Juventus ha sofferto più del solito in fase difensiva. Alla squadra di Massimiliano Allegri è chiaramente mancata la leadership del brasiliano al centro della linea a tre davanti a Szczesny. L’ex Torino sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle le critiche che avevano accompagnato il suo approdo in bianconero, a causa di prestazioni inizialmente non all’altezza delle sue qualità. In quest’ultimo anno, infatti, Bremer ha acquisito una sicurezza tale da poter essere considerato un perno fondamentale di questa squadra.

Le sirene di mercato nei suoi confronti, anche per questa ragione, rimangono insistenti. In particolare, è in Premier League che il brasiliano accende la fantasia di qualche top club. In prima fila c’è il Manchester United, da anni alla ricerca di un centrale di personalità e adatto per caratteristiche fisiche al calcio inglese. Caratteristiche che ben si sposano con Bremer, individuato infatti dai ‘Red Devils’ come possibile obiettivo in entrata in vista della prossima estate.

Calciomercato Juve, Bremer valutato sui 70 milioni di euro

Bremer per la Juventus viene considerato come uno dei calciatori senz’altro più importanti all’interno dell’organico di Max Allegri.

Ciò non esclude comunque che, a fronte di una proposta economica molto alta, il difensore possa essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata. A tal proposito, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, la Juve avrebbe fissato una valutazione pari a 70 milioni di euro per il cartellino dell’ex Torino. Un costo elevato per un centrale di difesa, ma che potrebbe non essere sufficiente a scoraggiare del tutto le serie intenzioni del Manchester United nei confronti del brasiliano.