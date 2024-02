Motivazione incredibile quella che ha portato il club ad interrompere in anticipo il contratto con il calciatore

Quanto avvenuto nelle scorse ore trova davvero pochi precedenti nella storia del calciomercato. L’attaccante, difatti, si è visto stracciare il contratto che lo legava al club per una motivazione che nulla ha a che vedere con il calcio giocato. Alla base di una separazione consensuale con la società, vi sarebbe stata la presenza dello stesso calciatore su un noto sito di incontri.

La fine della storia è stata annunciata dal Besiktas nelle scorse ore. Il club turco con un comunicato breve ma diretto, ha ufficializzato sui propri canali la rescissione consensuale del contratto di Emirhan Delibaş. L’attaccante classe 2003, cresciuto peraltro nel settore giovanile della società bianconera, era stato criticato nei giorni scorsi sui social da parte dei suoi tifosi per essere stato scovato su un noto sito di incontri. Una situazione bizzarra che è evidentemente degenerata negli ultimi giorni e che ha portato ad una scelta drastica.

Non è comunque la prima volta che il Besiktas si rende protagonista di vicende del genere. Lo scorso novembre, sempre il club con sede ad Istanbul, aveva sospeso ben cinque calciatori della prima squadra, tra cui Vincent Aboubakar. Quest’ultimo, secondo i media turchi, sarebbe stato messo fuori dalla prima squadra per aver finto un infortunio dopo essere volato a Parigi per un trapianto di capelli, usando poi come scusa quella di aver organizzato il viaggio per ragioni di salute legale alla moglie.

Calciomercato Besiktas, ufficiale la rescissione del contratto di Delibaş

A pagare le conseguenze di una stagione deludente del Besiktas, in un campionato stradominato da Galatasaray e Fenerbahce, è stato adesso Emirhan Delibaş.

Questo è stato il comunicato con cui il club ha annunciato il divorzio immediato: “Ci siamo separati di comune accordo con il calciatore professionista Emirhan Delibaş. Auguriamo a Emirhan Delibaş ogni successo in futuro e rendiamo la notizia nota al pubblico”.