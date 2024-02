Simeone elogia Inzaghi e apre al ritorno: “Mi piace molto”

Conferenza stampa pre-gara per Diego Simeone in vista di Inter-Atletico Madrid: le parole del tecnico argentino

Dopo il ritorno a Roma con la sfida alla Lazio nella fase a gironi, Diego Simeone sarà domani sera a San Siro e di fronte avrà un altro suo ex club, l’Inter.

Per il Cholo un match speciale, lui che in nerazzurro ha giocato due stagioni vincendo una Coppa Uefa. Un match speciale anche per la sfida all’ex compagno di squadra Simone Inzaghi. Di questo infatti, ma anche di un possibile ritorno in Italia, ha parlato Simeone in conferenza stampa alla vigilia della gara.

Ritorno a Milano – “Tornare qui è sempre bellissimo. Ho passato due anni belli, ho ricevuto l’affetto della gente e dei compagni. Ci sentiamo e ci troviamo ancora. Ho dato tutto quello che avevo, la gente lo ha recepito nella maniera migliore, ho un grandissimo ricordo”.

Inzaghi – “Non è importante chi fosse più allenatore tra me e lui, ma parlavamo molto di calcio, aveva tantissima fame di calcio. Ha fatto molto bene alla Lazio, l’Inter sta giocando un calcio tra i più concreti in Europa e mi piace molto”.

Gioco espresso – “L’altro giorno abbiamo avuto il 28% di possesso palla e abbiamo vinto 5-0, a Siviglia è successo l’inverso. Quando i calciatori vincono i duelli e hanno una velocità alta, il calcio è buono. La forma è importante, così come il fatto che riescano a fare una buona partita”.

Allenare in Italia – “Penso di sì, mi piace molto, moltissimo. Ho amici, un giorno si parlerà di me come allenatore in Italia”.

Ripetersi – “Quando non siamo abituati a vincere è difficile fare nuovamente qualcosa di buono perché le squadre che sono abituate a vincere sono quelle di sempre. Quando loro vincono sanno che devono vincere di nuovo e non è successo niente di strano”.