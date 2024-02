Rakitic gol all’esordio, CR7 e Mitrovic ancora a segno: torna lo show arabo

Rakitic segna subito, Cristiano Ronaldo e Mitrovic non si fermano mai: torna lo spettacolo della Saudi Pro League. Ecco cos’è successo

Dopo la lunga sosta invernale è tornato il campionato arabo e lo ha fatto lasciando subito grandi emozioni per la 20a giornata. Il mercato invernale non ha regalato sussulti indimenticabili, a differenza di quello estivo, ma è bastato per rinforzare alcune squadre che avevano bisogno dei giusti innesti per il prosieguo della stagione.

Dove c’eravamo lasciati? La classifica parlava chiaro, con l’Al-Hilal in testa a +7 dall’Al-Nassr che inseguiva e l’Al-Ahli terzo. Più dietro l’Al-Ittihad di Benzema e a metà classifica la delusione Al-Shabab. La capolista in dominio totale, ha dimostrato il suo strapotere anche durante le amichevoli invernali, dove ha spazzato via, ancora una volta, la principale inseguitrice del campionato.

Giunti alla 20a giornata e con altri 14 turni da giocare, la lotta al titolo è entrata nel vivo e non sono più ammessi passi falsi da chi punta alla vetta, presieduta da una squadra che non perde mai. L’Al-Hilal è infatti una schiaccia sassi totale, che non perde addirittura dall’estate e che appare come nettamente superiore sulla carta rispetto alle avversarie.

Mitrovic e Ronaldo tornano subito al gol, che esordio per Rakitic

Tra gli innesti del calciomercato invernale, è giunto in Arabia Ivan Rakitic. Il centrocampista ha impiegato una sola partita ufficiale per andare subito in gol. Al minuto 82 della gara contro il Damac ha lasciato il segno, dando 3 punti pesantissimi alla sua formazione, ora decima in classifica.

Dopo 3 sconfitte consecutive in Saudi Pro League, torna a vincere anche l’Al-Ittihad, che si sbarazza facilmente dell’Al-Riyadh per 2-0 con una doppietta di Hamdallah, compagno d’attacco di Benzema. Solo un pari per la sorpresa Al-Taawon, che si ferma per 1-1 contro l’Abha, mentre a festeggiare è l’Al-Nassr.

La squadra di Cristiano Ronaldo trova 3 punti preziosi grazie al gol del portoghese e a quello di Otavio, ma non riesce a recuperare punti sull’Al-Hilal. I biancoblu sono inarrestabili e portano a casa un 3-1 firmato dal solito Mitrovic e da Koulibaly. Accesissima, infine, anche la corsa al ruolo di capocannoniere, con CR7 in testa a 21 gol e proprio Mitrovic ad inseguire con 19.