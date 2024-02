Bayern Monaco, ecco Zidane: l’annuncio in Germania

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo allenatore per il futuro. Sulla lista si aggiunge un altro nome, che tanto hanno sognato alla Juve

L’ultimo ko in trasferta nel weekend ha certificato il periodo di crisi e inevitabilmente la panchina continua ad essere in bilico.

Ieri per il Bayern Monaco è arrivata la terza sconfitta consecutiva: dopo il 3 a 0 a Leverkusen e l’1 a 0 dell’Olimpico, contro la Lazio, i bavaresi sono stati, infatti, battuti anche dal Bochum per 3 a 2, in Bundesliga. La posizione di Thomas Tuchel è così ancora più a rischio e in Germania la lista dei possibili successori è sempre più lunga e l’ultima idea porterebbe a Zidane.

Bayern Monaco, spunta Zidane: le ultime sul francese

Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di José Mourinho, proposto ai tedeschi, oltre a quello di Antonio Conte. Convincere l’italiano ad accettare l’incarico a stagione in corso, però, è praticamente impossibile. Oltre al portoghese non si può, inoltre, scartare la pista che riporta ad Hansi Flick.

Nelle ultime ore, come detto, è emerso un profilo, che in casa Juventus hanno sognato per diverso tempo, quello di Zinedine Zidane. Tra il francese e il Bayern Monaco – secondo quanto riportato dalla Bild – non ci sarebbero stati contatti diretti, ma il tecnico ex Real Madrid apprezzerebbe particolarmente il club tedesco.