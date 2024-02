Allenatore giovane per il dopo Allegri: arriva l’annuncio

Il passo falso della Juventus contro il Verona non è passato inosservato. Si riapre la discussione sul valore dei bianconeri e sul futuro di Allegri

Quattro partite senza vittorie per la Juventus che si è fermata ancora una volta nel weekend non andando oltre un pari per 2-2 in casa del Verona. Due ko e altrettanti pareggi per la squadra di Allegri in quest’ultimo periodo: risultati che hanno inesorabilmente allontanato l’Inter in vetta alla classifica.

Un periodo negativo che ha anche riportato il Milan alle spalle di sole due lunghezze, con i rossoneri che ieri sera hanno persino sprecato la chance del sorpasso al secondo posto perdendo a Monza. Allegri dovrà quindi ricompattar i ranghi e pensare al prossimo futuro con un piglio diverso per tornare a macinare punti.

Inevitabile però alimentare nuovi discussioni sul valore della rosa e sul futuro dello stesso allenatore. In merito alla questione ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a ‘TvPlay’: “Allegri i punti li ha fatti e nonostante le ultime tre settimane complicate la Juventus resta seconda in classifica. Questa squadra, però, non mi sembra che abbia gli strumenti per affrontare i problemi. Nel momento in cui hanno dovuto alzare l’asticella sono proprio mancate le basi del gioco e questo è venuto fuori soprattutto contro il Verona”.

Calciomercato Juventus, più giovane il dopo Allegri: annuncio di Biasin

Le difficoltà della struttura della Juventus sono riemerse in questo periodo ed è quindi invitabile parlare anche di futuro.

Sul destino di Allegri, Biasin si è espresso così: “Io penso che l’obiettivo stagionale la Juve lo porterà a casa, ma c’è da capire quali saranno le intenzioni per la prossima stagione. La mia sensazione è che Giuntoli vorrà costruire la sua squadra con un suo allenatore, quindi credo che Allegri possa andare via nonostante abbia ancora un anno di contratto. Non credo neanche che il direttore voglia investire su allenatori datati con un grande passato, quindi mi aspetto un tecnico giovane e in rampa di lancio”.