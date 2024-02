Pioli furioso: “Errori pesanti”. Poi l’allarme su Leao

Il tecnico rossonero ha analizzato la sconfitta del Milan di questa sera contro il Monza

In una delle peggiori prestazioni di questo 2024, il Milan di Stefano Pioli si è arreso alla sconfitta contro un buon Monza. Come ammesso dallo stesso tecnico rossonero al termine della gara, la sua squadra ha pagato le numerose ingenuità commesse specialmente durante la prima frazione di gioco.

Dal rigore causato da Thiaw al rosso diretto nella ripresa per una manata di Jovic, queste sono state le considerazioni di Pioli ai microfoni di ‘Dazn’: “Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Quando si prendono 4 gol è anche sbagliato dire che la prima mezz’ora l’abbiamo fatta per come dovevamo farla. Chiaramente l’inferiorità numerica ci ha creato altre difficoltà, poi dopo il pareggio dovevamo essere più lucidi e difendere di più. E’ stata una serata in cui abbiamo sbagliato troppo e questo è sicuro”.

A sorprendere i rossoneri è stato anche l’atteggiamento utilizzato dalla formazione di Palladino: “E’ vero che la manovra doveva essere più veloce, ma il Monza si è messo dietro ad aspettarci. La partita è cambiata in peggio per noi dall’interruzione all’espulsione, episodi in cui una squadra come la nostra doveva fare meglio e questa è una sconfitta che fa veramente male per com’è venuta. La turnazione c’è stata, l’unico che doveva giocare era Leao ma non se l’è sentita questa mattina dopo un problema al polpaccio avuto in rifinitura“.

Per quanto riguarda il turnover, dunque, Pioli ha parlato di scelte obbligate rivelando il fastidio avvertito da Leao: “Se rifarei le stesse scelte? Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco, Rafa doveva giocare ma ieri si è fermato per il problema al polpaccio”.

Monza-Milan, Pioli arrabbiato: “Troppi errori”

Una partita che complica sul nascere le ambizioni rimonta in ottica scudetto del Milan e che permette all’Inter di godersi con ulteriore serenità il primo posto.

Una sconfitta, secondo Pioli, viziata soprattutto da errori collettivi: “Abbiamo commesso troppi errori per una squadra del nostro livello ed era da tanto che non succedeva. Thiaw e Jovic? Sono errori pesanti, dovevamo far meglio tutti. Europa League? Tutte e due le competizioni devono essere la nostra motivazione. Il terzo posto non è ancora così solido, ma il secondo posto non è ancora così lontano. Dobbiamo riscattarci dopo questa brutta sconfitta”.