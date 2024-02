PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-ROMA 0-3: Huijsen ‘zitti e buoni’, Lukaku scena muta

Pagelle e tabellino Frosinone-Roma, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

FROSINONE Turati 5,5 Lirola 5,5. Dal 67′ Caso 5,5 Monterisi 5 Okoli 5,5 Valeri 5 Mazzitelli 5 Brescianini 5,5. Dal 67′ Harroui 5,5 Reinier 5 Soulé 6. Dall’86’ Seck sv Gelli 6 Kaio Jorge 5. Dal 67′ Cheddira 5,5 Allenatore: Di Francesco 5,5

ROMA

Svilar 7

Kristensen 6. Dal 67′ Celik 6

Mancini 6,5

TOP Huijsen 7,5: al di là di ogni partigianeria, questo ragazzo dimostra di avere due attributi – e scusate la metafora poco elegante – che fumano letteralmente. Ai primi minuti in Serie A continua ad avere una personalità spaventosa, anche nello stadio che doveva essere suo e che in qualche modo ha tradito. Fa un gol di rara bellezza, partendo dalla difesa, poi dribbling e destro a giro all’angolino. Una roba senza senso per un centrale. Poi zittisce tutti, forse poteva risparmiarselo, forse no. Sta di fatto che paura zero. Tutto da predestinato. Dal 46′ Llorente 6,5

Angeliño 6,5. Dall’81’ Smalling sv

Cristante 6

Paredes 7

Baldanzi 6. Dall’81’ Aouar sv

Azmoun 7

El Shaarawy 6

FLOP Lukaku 5: non segna in campionato da un mese, in questi giorni è sembrato in evidente flessione fisica, perdendo un po’ di lucidità. Oggi nel brutto primo tempo della Roma è uno dei peggiori, ha una chance non semplice poi nulla più. Forse ha bisogno davvero di qualche minuto di riposo e non a caso De Rossi non si fa problemi a tirarlo fuori nell’intervallo. Dal 46′ Pellegrini 6,5

Allenatore: De Rossi 7

Arbitro: Giua 6

Frosinone-Roma 0-3, il tabellino

Marcatori: 38′ Huijsen (R), 71′ Azmoun (R), 80′ rig. Paredes (R)

Ammoniti: Huijsen (R), Cristante (R), Azmoun (R)

FROSINONE (4-2-3-1): Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Brescianini; Reinier, Soulé, Gelli, Kaio Jorge.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Pahic, Harroui, Kvernadze, Barrenechea, Ibrahimovic, Cheddira, Caso, Baez, Seck. Allenatore: Di Francesco.