Esonero Allegri, la scelta è fatta: tecnico senza scampo

Esonero Allegri, per l’allenatore della Juventus il destino è segnato: scelta inevitabile per i bianconeri

Ambiente in subbuglio alla Juventus, dopo l’ennesimo weekend da dimenticare. I bianconeri non sono riusciti a tornare alla vittoria contro il Verona, allungando la striscia negativa a quattro gare, in cui sono stati raccolti appena due punti. La pietra tombale, di fatto, sulle ambizioni di scudetto, con l’Inter che è scappata via.

Il rendimento dei bianconeri è crollato nell’ultimo mese e anche al ‘Bentegodi’ si è vista una squadra poco brillante, messa in difficoltà da un avversario decisamente meno quotato. Le discussioni coinvolgono tutti e soprattutto l’allenatore Massimiliano Allegri, proprio quando sembrava che, sulla scorta dell’annata fin qui disputata, potesse blindare la sua posizione. E’ mancato il cambio di passo nel momento decisivo, l’allenatore ha sempre richiamato tutti a considerare che l’obiettivo iniziale era un altro e che la Juventus è pienamente in linea per raggiungerlo. Ma a questo punto, si inizia a ritenere che il livornese non sia l’uomo giusto per proseguire per il futuro.

Juventus, esonero in arrivo per Allegri: ecco quando

Nel consueto sondaggio giornaliero, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, su ‘X’, che cosa dovrebbe fare la società juventina con Allegri. E il verdetto è stato piuttosto netto.

Avventura da concludersi al termine della stagione con l’esonero, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, per il 39,3% dei votanti. L’esonero immediato sarebbe l’ideale invece per il 29,5%. Meno quotato il partito della conferma a prescindere (23%) e ancora inferiore quello che vorrebbe una conferma di Allegri in caso di vittoria della Coppa Italia (8,2%).