Disturbato dai rumors e tratta il rinnovo: il cerchio per il post-Mazzarri si restringe

Si stringe sempre più il cerchio attorno al nome che può sostituire Mazzarri: uno degli indiziati tratta il rinnovo del suo contratto

Ci risiamo. Il Maradona è ancora una volta lo scenario di un thriller già visto qualche mese fa. Allo stadio di Fuorigrotta, in occasione di Napoli-Empoli, De Laurentiis decise tra un tempo e l’altro di esonerare Garcia. Era arrivato il momento.

Le valutazioni su Mazzarri sono in corso a Castel Volturno. Per salvare il salvabile, il presidente del Napoli ha messo in moto nuovamente la macchina per capire quali siano i margini e le possibilità per cambiare l’allenatore. E’ frustrante vedere una squadra con il tricolore sul petto che non riesca a dare il 100% del proprio potenziale.

Dunque, ore contate per il mister. La gara degli ottavi di Champions League contro il Barcellona potrebbe essere l’ultima sulla panchina azzurra. E il cerchio ormai si restringe verso un un solo nome. Infatti, l’altro candidato risulta in trattativa per rinnovare il contratto con la propria federazione.

Napoli, Mazzarri a rischio: Calzona si allontana, Giampaolo più vicino

Nel caso in cui la prestazione contro i blaugrana dovesse innervosire e non convincere la dirigenza, potrebbe scattare immediatamente il secondo esonero stagionale in casa Napoli. Una drastica soluzione che Aurelio De Laurentiis preferirebbe evitare.

Tra i nomi che circolano in orbita azzurra è rispuntato quello di Francesco Calzona, già ex collaboratore di Sarri sia ad Empoli che a Napoli. Il patron azzurro conosce bene l’attuale tecnico della Slovacchia, che ha fortemente voluto nel suo staff anche Marek Hamsik. Ma questa pista è difficilmente percorribile.

Innanzitutto, Calzona è ancora in sella alla nazionale slovacca, pronta a disputare l’Europeo in Germania in un girone piuttosto abbordabile. Oltretutto, la federcalcio da qualche settimana sta trattando con il commissario tecnico il rinnovo del contratto. E già nello scorso novembre, quando l’allenatore era stato accostato al Napoli per il post-Garcia, aveva esplicitamente chiarito di essere infastidito dai rumors che lo vedevano protagonista.

Dunque, salgono le quote su Giampaolo come nuovo allenatore del Napoli. L’ipotesi potrebbero essere quelle di traghettare la squadra in zone più nobili della classifica di Serie A. E poi chissà.