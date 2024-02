Disastro Lazio, hanno perso la pazienza: “Da esonero immediato”

Nona sconfitta in campionato per la Lazio che ha fallito l’appuntamento contro il Bologna. Nel mirino anche Maurizio Sarri

Un gol di Zirkzee al 78′ ha mandato ko la Lazio in casa contro il Bologna, in uno scontro diretto per la zona europea che aveva un peso specifico incalcolabile.

Passo falso da dimenticare subito per la truppa di Maurizio Sarri che solo una manciata di giorni prima aveva battuto la corazzata Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League. Non è però bastata la carica europea ai biancocelesti per portare a casa la gara contro la squadra di Thiago Motta, trascinata dal solito inarrestabile Zirkzee.

Un ko pesante per la corsa Champions che pone sotto la lente di ingrandimento ancora una volta Maurizio Sarri, criticato da una parte dei tifosi sui social. Ecco alcuni messaggi su X:

Il problema è Sarri, che fa giocare sempre gli stessi giocatori. Opinione personale, si capisce. — Cigarafterten (@cigarafterten) February 18, 2024

Disastro Sarri!

La sua Lazio è una squadretta, funziona solo quando fa il pullman davanti alla porta. Appena inizia a giocare viene fuori l’anticalcio sarrista.

Da esonero immediato. Per ora lo salva il Bayern! — Salvatore (@salvatorino860) February 18, 2024

SARRI OUT PRIMA DI SUBITO — GUGOL (@gugol96) February 18, 2024

Non lo so, di sicuro la Lazio non è inferiore al Bologna e Sarri sembra un bollito, squadra a metà classifica, esonero immediato — Breathe1973 (@breathe1973) February 18, 2024

37 punti su 72, 8 in classifica, 11 attacco della serie A (peggio del frosinone), gioco improduttivo e noioso, zero mentalità..oggi hai perso facendoti un gol da solo contro un avversario che ha giocato male e che non meritava di vincere.. i numeri parlano chiarissimo #sarriout — spenky (@Spenky88) February 18, 2024

Una vergogna incredibile, #sarri ha ammazzato la partita con cambi stupidi. Si può per cortesia non vedere più i campi Luis Alberto e castellanos? #laziobologna — Carlo SP9R (@liberalalazio82) February 18, 2024

Vergognoso! Finché Sarri sarà nella squadra, saremo umiliati. — Eu Daniel🏆12🏆4🏆3 Ⓟ 🐷🟢 (@Danlima85) February 18, 2024

Lo stesso Maurizio Sarri non ha parlato nel post partita. Silenzio stampa per i biancocelesti che non vogliono commentare questa partita come evidenziato da ‘Dazn’.